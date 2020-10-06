Яким має бути меню для гарного настрою

Чи думаємо ми, що харчування може впливати на наше психологічне здоров'я, настрій, деякі види депресій і тривоги? Дієтолог Ольга Усенко розповіла про обов'язкові складові раціону для гарного настрою.

Вуглеводи. Щоб мозок міг концентруватися і фокусуватися, йому потрібна енергія. Ця енергія надходить з глюкози в крові, а глюкоза в нашій крові надходить з вуглеводів, які ми їмо. Коли у нас недостатньо енергії для мозку, ми відчуваємо слабкість, втому і нездатність ясно мислити. Саме тому регулярне харчування з вмістом вуглеводів допомагає нам бути в тонусі і максимально підтримує ефективність.

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Ключовим моментом є підтримання стабільного рівня глюкози в крові протягом дня, а не постійні гойдалки, які створюються і провокуються неправильним харчуванням і споживанням солодкого. Коли рівень глюкози в крові швидко підвищується і падає, це може впливати на настрій: ви можете відчути себе дратівливим, пригніченим і тривожним. Крім енергії, яка потрібна мозку, ще йому необхідні амінокислоти, які допомагають регулювати думки і почуття.

Білок містить ці амінокислоти і тому важливо отримувати і білкові продукти в достатній кількості протягом дня. Жири та їх роль дорівнює 33% зі 100. Жирні кислоти, такі як омега-3 і омега-6, необхідні для нормального функціонування мозку. Саме для повного набору 100% необхідно харчуватися правильно.

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