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Названі продукти, вживання яких псує шкіру

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Шкіра обличчя - фото 1
Шкіра обличчя / pressreader

Розглянемо список продуктів, якими краще не зловживати, якщо ви хочете зберегти молодість і свіжість вашої шкіри.

Цукор, солодощі, солодкі газовані напої
Цукор позбавляє шкіру її натурального зволожувача, гіалуронової кислоти, а також провокує появу на поверхні шкіри стафілококової інфекції. Крім того, надмірне споживання цього продукту викликає залежність, і як наслідок зайву вагу.

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Фастфуд
По-перше, практично у всіх продуктах фастфуду міститься велика кількість трансжирів і солі, яка викликає затримку рідини в організмі, а це веде за собою набряки, підвищення тиску і т.д. По-друге, ви не можете бути впевнені в якості та свіжості цих продуктів на всі 100% і заробити проблеми з травленням або навіть отруєння.

Кава
Природно, одна-дві чашечки кави на день не заподіють шкоди, але якщо надмірно зловживати цим напоєм, в організмі підвищується рівень гормону стресу, кортизолу. Також кава має сечогінний ефект, що веде до зневоднення і, як наслідок, до втрати пружності та еластичності шкіри, а також до її старіння.

Алкоголь
Вживання алкоголю у великих кількостях також веде до зневоднення організму, що позначиться на вашій шкірі передчасними зморшками, висипаннями і лущенням.

Чиста шкіра - фото 428360
Чиста шкіра

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Джерело: grandkulinar
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