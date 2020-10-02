Названі продукти, вживання яких псує шкіру

Розглянемо список продуктів, якими краще не зловживати, якщо ви хочете зберегти молодість і свіжість вашої шкіри.

Цукор, солодощі, солодкі газовані напої

Цукор позбавляє шкіру її натурального зволожувача, гіалуронової кислоти, а також провокує появу на поверхні шкіри стафілококової інфекції. Крім того, надмірне споживання цього продукту викликає залежність, і як наслідок зайву вагу.

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Фастфуд

По-перше, практично у всіх продуктах фастфуду міститься велика кількість трансжирів і солі, яка викликає затримку рідини в організмі, а це веде за собою набряки, підвищення тиску і т.д. По-друге, ви не можете бути впевнені в якості та свіжості цих продуктів на всі 100% і заробити проблеми з травленням або навіть отруєння.

Кава

Природно, одна-дві чашечки кави на день не заподіють шкоди, але якщо надмірно зловживати цим напоєм, в організмі підвищується рівень гормону стресу, кортизолу. Також кава має сечогінний ефект, що веде до зневоднення і, як наслідок, до втрати пружності та еластичності шкіри, а також до її старіння.

Алкоголь

Вживання алкоголю у великих кількостях також веде до зневоднення організму, що позначиться на вашій шкірі передчасними зморшками, висипаннями і лущенням.

Чиста шкіра

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