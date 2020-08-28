Як не дати спеціям злипнутися: лайфхак від австралійського кухаря

Домашній кухар з Австралії розповів, як просто зробити так, щоб трави і спеції не скупчувалися на дні банки. За її словами, для цього достатньо взяти зерно сухого рису.

У соцмережах кухар зазначила, що їй набридли порошкоподібні прянощі, які злиплися і стали схожі на тверду речовину, через що вона не може дістати їх, коли готує. Тому поділилася з користувачами лайфхаком.

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"Казка бабусь, яка дійсно працює, – це те, що ви повинні просунути рисове зерно через один з отворів усередині банки", – написала австралійка Мішель. Вона підкреслила, що це працює, оскільки рис вбирає вологу з банки і не дає спеціям перетворитися на тверду речовину.

Своєю чергою, користувачі мережі додали, що те ж саме можна сказати про горох і сушені боби. Крім того, їх також можна спробувати зберігати банки догори дном, щоб не допустити потрапляння повітря всередину.

Дехто ж відзначив, що потрібно менше трясти місткостями зі спеціями над їжею, що готується, і тоді в банку не буде потрапляти багато вологи. "Переконайтеся, що вони завжди зберігаються в темному прохолодному місці. Ніколи не трусіть ними над паруючою каструлею, і ви навіть можете додати нерозкритий попкорн в місткості, щоб запобігти злипанню", – заявили в коментарях.

Ще в коментарях додали, що не тільки банки з травами і спеціями можна зберігати в перевернутому вигляді. Наприклад, домогосподарки порекомендували ставити верх дном контейнер з морозивом в морозильній камері, оскільки це запобігає утворенню кристалів льоду на поверхні. Цей же спосіб, запевняють користувачі, допомагає довше зберігати продукти свіжими.

"Відмінна порада: щоб продукти в банках не запліснявіли після відкриття, зберігайте їх в холодильнику догори дном. Це "запаковує" їх і не дає зіпсуватися, що економить ваші час і гроші. Хороший спосіб запобігти відходам", – написала одна з користувачок Facebook.

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