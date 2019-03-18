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Яким людям легше перейти на правильне харчування

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Кому легше правильно харчуватись - фото 1
Кому легше правильно харчуватись

Науковці розповіли, які люди більш схильні до здорового способу життя та правильного раціону. Все значно простіше, аніж здається!

Дослідники з Університету Східної Англії виявили, що люди, які позитивно мислять, значно краще та легше переходять на здоровий раціон, аніж ті, хто налаштований на найгірший сценарій подій.

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Науковці розглядали під час досліджень, що і як впливає на мотивацію. Приміром, як допомагає зацікавленість, докладання зусиль та виділення часу на правильне харчування. Також аналізувались попередні експерименти та дані щодо харчової поведінки.

Кому легше правильно харчуватись - фото 315099
Кому легше правильно харчуватись

Виявилось, що ті люди, які намагались у будь-чому бачити позитив, надавали перевагу здоровим продуктам. Окрім цього, на споживачів з високим рівнем доходу більше впливали різноманітні тренди на харчування.

"Враховуючи проблеми ожиріння та захворювань, які безпосередньо пов'язані через нездорові звички у харчуванні, дуже важливими є мотиваційні фактори, серед яких не лише політика загальної охорони здоров'я, а й власне ставлення до життя", - підсумували учені.

Кому легше правильно харчуватись - фото 315101
Кому легше правильно харчуватись

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Джерело: newsyou
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