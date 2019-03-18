Яким людям легше перейти на правильне харчування

Науковці розповіли, які люди більш схильні до здорового способу життя та правильного раціону. Все значно простіше, аніж здається!

Дослідники з Університету Східної Англії виявили, що люди, які позитивно мислять, значно краще та легше переходять на здоровий раціон, аніж ті, хто налаштований на найгірший сценарій подій.

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Науковці розглядали під час досліджень, що і як впливає на мотивацію. Приміром, як допомагає зацікавленість, докладання зусиль та виділення часу на правильне харчування. Також аналізувались попередні експерименти та дані щодо харчової поведінки.

Кому легше правильно харчуватись

Виявилось, що ті люди, які намагались у будь-чому бачити позитив, надавали перевагу здоровим продуктам. Окрім цього, на споживачів з високим рівнем доходу більше впливали різноманітні тренди на харчування.

"Враховуючи проблеми ожиріння та захворювань, які безпосередньо пов'язані через нездорові звички у харчуванні, дуже важливими є мотиваційні фактори, серед яких не лише політика загальної охорони здоров'я, а й власне ставлення до життя", - підсумували учені.

Кому легше правильно харчуватись

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