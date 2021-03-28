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Який вигляд має виверження всередині вулкана

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Який вигляд має виверження всередині вулкана - фото 1

Блогер пожертвував дроном, щоб зняти на камеру виверження вулкана з максимально маленької відстані. І це нагадує кадри з "Володаря перснів".

Користувач з ніком gardarolafsphotos поділився на платформі Reddit епічним відео з активним вулканом. Заради таких кадрів оператору довелось розпрощатись назавжди зі своїм дроном, але це було того варте.

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На записі можна побачити, як лава активно виривається з вулкана Фаградалсфьяль в Ісландії. Це відбулось ще 20 березня на півострові Рейкянес. Як зазначили коментатори, це дуже нагадує кадри з "Володаря перснів", адже Фродо міг опинитись на місці дрона.

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