Який вигляд мали італійські дівчата у 1951 році: архівне фото підкорює мережу

З роками мода змінюється, але жіноча врода все одна здатна підкорювати серця навіть крізь століття. Це підтверджує архівний знімок з італійськими красунями. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком MG-10 поділився атмосферним фото з італійськими красунями, яке за короткий час піднялось у тренди. Чорно-білий кадр з дівчатами, які сидять посеред вулиці, за лічені години зібрав майже 14 тисяч балів та понад 300 коментарів.

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Як зазначили в обговорення, це не випадкова світлина, а моделі з різних країн, які позують в одному з міст Італії для літнього журналу Life Magazine у 1951 році. Але це все одно не заважає коментаторам захоплюватись естетикою цього фото. Зацініть самі:

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