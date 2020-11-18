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Який вигляд мали італійські дівчата у 1951 році: архівне фото підкорює мережу

Красиві дівчата у 1951 - фото 1
Красиві дівчата у 1951

З роками мода змінюється, але жіноча врода все одна здатна підкорювати серця навіть крізь століття. Це підтверджує архівний знімок з італійськими красунями. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком MG-10 поділився атмосферним фото з італійськими красунями, яке за короткий час піднялось у тренди. Чорно-білий кадр з дівчатами, які сидять посеред вулиці, за лічені години зібрав майже 14 тисяч балів та понад 300 коментарів.

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Як зазначили в обговорення, це не випадкова світлина, а моделі з різних країн, які позують в одному з міст Італії для літнього журналу Life Magazine у 1951 році. Але це все одно не заважає коментаторам захоплюватись естетикою цього фото. Зацініть самі:

Italian girls in 1950 from r/europe

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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