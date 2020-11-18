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Кайлі Дженнер знялася у відвертому шкіряному топі з екстремальним декольте

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Відома американська модель та світська левиця Кайлі Дженнер похизувалася ідеальною фігурою у спокусливому шкіряному вбранні на черговому відвертому фото. Форми молодої мільярдерки у новому образі оцінили її підписники.

Так, Кайлі Дженнер приміряла шкіряний костюм шоколадного відтінку, який складається з обтягуючих штанів і топ-корсета без бретелей з гострими краями. Верх костюма вигідно підкреслив розкішне декольте 23-річної красуні.

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Зірка мережі доповнила наряд невеликою сумочкою у тон до одягу, масивними сережками-кільцями і фірмовим макіяжем. Волосся вона зібрала в довгу косу.

"Нанесла помаду зі своєї нової колекції Грінч – викрадач Різдва. Цей колір ідеально підходить для свят", – прокоментувала кадр Дженнер.

Кайлі Дженнер знялася у відвертому шкіряному топі з екстремальним декольте - фото 435385

Кайлі Дженнер знялася у відвертому шкіряному топі з екстремальним декольте - фото 435386

Кайлі Дженнер знялася у відвертому шкіряному топі з екстремальним декольте - фото 435387

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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