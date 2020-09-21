Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці

Дуже простий тест дозволить визначити, які ваші страхи є найбільшою перепоною до щастя. Достатньо просто обрати перше, що ви побачили на картинці та прочитати розшифровку.

Цей тест можна вважати веселим способом дізнатись про себе трохи більше, зокрема, найбільші страхи, які заважають стати тим, ким ви маєте бути. Для цього потрібно подивитись на зображення та запам'ятати перше, що впало у вічі.

І ще: Тест на особистість для жінок: виберіть диван на картинці

Під картинкою можна знайти розшифровки до всіх варіантів. Звісно ж, всі секрети це не розкриє, але допоможе наблизитись до успіху через самопізнання.

Птахи. Якщо насамперед ви побачили птахів, то зараз найбільшим страхом для вас є зміни. Саме боязнь нового і заважає наблизитись до мрій. Вам би хотілось займатись справою, яку можна взяти під власний контроль і робити цей світ кращим, але ви шалено боїтесь змін. Але без них бажання так і залишаться набором літер на папері.

Коріння. Ви є справжнім лідером, який від народження здатен чудово працювати з людьми, скеровувати зусилля у правильне русло та позитивно впливати на інших. Але навіть у вас є страхи, серед яких боязнь ризикувати. Ви дуже добре знаєте, що інколи це необхідно для найкращого результату, але надто боїтесь ставити бодай щось на кін.

Обличчя. Вам легко можна назвати креативною людиною, яка здатна генерувати круті ідеї зі швидкістю світла. Але цю рису нівелює ваш страх змін та невдачі. Ви готові працювати на хорошій роботі цілодобово, але мрієте про зовсім іншу кар'єру. Саме страх того, що вас очікує невдача, якщо спробувати наблизитись до своїх бажань, і гальмує весь процес.

Дерево. Найбільше за все ви боїтесь залишитись без своєї незалежності. Хоча навколо вас є чимало людей, яким ви подобаєтесь, які хочуть різних стосунків. І вам вони також до вподоби, але страх втратити власну свободу будь-якими зв'язками буває сильнішим за почуття. Варто розуміти, що ваша інтуїція та мудрість може підказати, з якими людьми ви будете рухатись разом вперед, не переймаючись своєю незалежністю.

Читайте також: Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету