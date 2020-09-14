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Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету

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Тест на логіку: знайдіть власника кабінету - фото 1
Тест на логіку: знайдіть власника кабінету

Легкий тест на логіку дозволяє перевірити, як швидко ви можете приймати рішення та помічати деталі. Достатньо просто подивитись на картинку та дати відповідь на питання.

Цікава задача на логіку займе всього кілька хвилин, зате дозволить перевірити, як швидко вам вдається опрацьовувати інформацію. Тест "Хто власник кабінету" полягає у тому, щоб визначити, кому належить стіл, дивлячись на картинку. Тут допоможе знання мови тіла, а також звичайна уважність.

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Перед вам зображення кабінету, в якому є троє осіб. Хто саме з цих чоловіків тут керівник? Відповідь можна знайти під картинкою.

Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету - фото 425376

Подивіться ще раз на зображення та обдумайте правильний варіант відповіді.

Правильна відповідь: Власника будь-якого робочого місця видають його особисті речі на столі чи кріслі. Тому достатньо звернути увагу на піджак на стільці, а також визначити, кому з чоловіків його бракує.Тому працівник №1 точно не підходить, адже він у джинсах та у кофтині. Працівник №2 вже має на собі піджак, тому саме працівнику №3, який лише у сорочці, належить цей кабінет.

Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету - фото 425375

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Джерело: /slovofraza
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