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Який сік пити і для чого
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Свіжі фруктові та овочеві соки насичують організм людини енергією та налагоджують роботу шлунково-кишкового тракту. Дізнайтеся, які соки мають корисні властивості й на що вони впливають.
Лікарі радять періодично робити розвантаження й замість прийому їжі випити свіжий сік. Таке сокове рідке харчування добре впливає на організм. За допомогою такого харчування, ви розвантажите органи шлунково-кишкового тракту. Це дасть організму додаткову енергію, яка необхідна для природного очищення.
Наприклад, перед обідом, для того, щоб не переїдати, випийте склянку свіжовичавленого соку, що істотно знизить відчуття голоду. Ще краще випити сік, а потім з'їсти салат. Їжте якомога більше свіжих і живих продуктів, і ви налагодите своє травлення.
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Чим корисні соки:
- Відбувається 100% засвоєння незалежно від стану "зашлакованості" кишківника.
- Містять в собі максимальну кількість вітамінів, мінералів, ензимів, глюкози, фруктози та інших корисних речовин.
- Соки швидко всмоктуються в кров, насичуючи її корисними речовинами, а також розріджують і відновлюють кислотно-лужний баланс.
Який сік пити і для чого:
- Апельсиновий фреш. Окрім смаку, він подарує бадьорість і енергію.
- Грейпфрутовий фреш. Цей сік багатий на антиоксиданти, які сприяють прискореному відновленню тканин на клітинному рівні.
- Лимонний фреш. Відмінна лужна профілактика всіх вірусних захворювань.
- Яблучний фреш. Допомагає позбутися від запалення нирок і сечового міхура, а також є легким проносним засобом.
- Морквяний фреш. Сік для омолодження, завдяки вмісту бета-каротину, який бере участь у всіх обмінних процесах.
- Вітграс. Цей сік унікальний за своїм хімічним складом, він випереджає по своїй користі все свіжі соки. Сік вітграса приносить в організм 92 з 115 необхідних вітамінів і мікроелементів.
- Буряковий фреш. Корисні властивості буряка просто необхідні при анемії. Сік буряка очищає печінку і стимулює роботу шлункового міхура.
- Зелене смузі. Регулярне вживання зеленого смузі, допомагає організму очистити кишківник від токсинів, а так же заповнити вітамінно-мінеральний запас.
- Фруктово-овочевий фрешмікс. Якщо ви не впевнені у виборі користі соку, то мікс з фруктових і овочевих соків для вас. Вся користь овочів і фруктів в одній склянці.
- Цитрусовий фрешмікс. Це ударний вітамінний заряд для підняття імунітету і настрою.
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