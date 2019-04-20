Що таке спіруліна і чому її потрібно їсти

Спіруліна – унікальна та дивовижна за своєю природою рослина. Вона існує на нашій планеті більше сотень мільйонів років. Секрет її довголіття – особливий біохімічний склад. Дізнайтеся, чим вона корисна для організму людини.

Найчастіше спіруліна продається як самостійна добавка. Це одна з кращих добавок для разового щоденного споживання, яка покращує ваше здоров'я і фізичний стан.

Але дозування має значення. Для отримання максимуму користі від спіруліни споживайте близько 5 г в день. Чиста спіруліна у вигляді таблеток або порошку легко дозволить досягти таких дозувань.

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Спіруліна – прекрасне джерело білка для спортсменів, а також в ній є багато легкозасвоюваного заліза.

Кожен з компонентів відповідає за життєво важливі функції та властивості людського тіла.

Аргінін виводить токсини з крові й шлаки з організму, підвищує лібідо.

Гамма-лінолева кислота – один з компонентів материнського молока, використовується при лікуванні артриту.

Глутамінова кислота живить клітини мозку, допомагає розвивати розумові здібності.

Інозитол бере активну участь у виведенні канцерогенів, необхідний для роботи печінки, підтримки гормонального балансу і стабілізації рівня холестерину.

Тіамін поліпшує роботу нервової системи, допомагає впоратися з безсонням і задишкою.

Тирозин уповільнює процес старіння, запобігає появі сивини.

Фікоціанін – синій пігмент, що міститься в цій рослині в найбільшій кількості. На думку вчених він здатний сповільнювати зростання ракових клітин.

Фолієва кислота підвищує рівень гемоглобіну крові.

Цистин необхідний для роботи підшлункової залози.

Вітаміни Е і РР, які містяться в спіруліні цілюще впливають на роботу травної, нервової, серцево-судинної та ендокринної систем. Їх вміст в цих водоростях набагато більший, ніж у м'ясі.

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