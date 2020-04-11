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Який м'яз у чоловіків найбільше подобається жінкам
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Більшість чоловіків, які відвідують спортзал, хочуть привернути жіночу увагу. Однак багато хто з них не замислюються: що саме в чоловічому тілі найбільше приваблює протилежну стать?
Сідничні м'язи. Як не дивно, велика частина представниць слабкої статі ставить на перше місце важливість розвитку саме м'язів сідниці. Пружна, підтягнута попа дуже приваблює протилежну стать. У чоловіків це може викликати здивування, однак, як показує статистика, красиві сідниці – прерогатива не тільки жіночої половини людства.
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М'язи преса. Ці м'язи конкурують з сідничними і цілком заслуговують на перше місце. Не тільки чоловіки люблять пружний жіночий живіт. Представниці прекрасної статі також надають важливого значення сильному чоловічому торсу, невід'ємним атрибутом якого є м'язи преса. Не обов'язково мати кубики, відсутність жирової складки цілком хороший варіант.
М'язи стегна. На жаль, це, напевно найбільш недооцінені м'язи з боку чоловіків, які займаються перетворенням свого тіло. Часто можна побачити накачані торс і руки вкупі з худими стегнами і литковими м'язами.
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