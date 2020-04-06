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Ентузіаст створив спортзал з колод: відео оригінального тренування
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Американець на ізоляції зробив собі тренажерний зал з колод. І він шикарний!
Ізоляція може бути нестерпною. Так, користувач Reddit під ніком s_k_i_d_d_y на карантин особливо не скаржиться: він живе на природі, навколо нього поля і ліси, тому з хати йому виходити все ж можна.
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Оскільки його фітнес-клуб закрився, молодий чоловік взявся за бензопилу і за два тижні (60 годин робочого часу, уточнив користувач Reddit) спорудив собі ідеальну, з точки зору Грети Тунберг, качалку.
"Мій спортзал закрився, тому я схопив бензопилу і пішов працювати. Я створив те, що я називаю "Lumber Jacked Gym" приблизно за 60 годин протягом двох тижнів. Я задовольнив голод до тренувань, будь ласка, насолоджуйтесь!", – написав американець.
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