Ентузіаст створив спортзал з колод: відео оригінального тренування

Американець на ізоляції зробив собі тренажерний зал з колод. І він шикарний!

Ізоляція може бути нестерпною. Так, користувач Reddit під ніком s_k_i_d_d_y на карантин особливо не скаржиться: він живе на природі, навколо нього поля і ліси, тому з хати йому виходити все ж можна.

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Оскільки його фітнес-клуб закрився, молодий чоловік взявся за бензопилу і за два тижні (60 годин робочого часу, уточнив користувач Reddit) спорудив собі ідеальну, з точки зору Грети Тунберг, качалку.

"Мій спортзал закрився, тому я схопив бензопилу і пішов працювати. Я створив те, що я називаю "Lumber Jacked Gym" приблизно за 60 годин протягом двох тижнів. Я задовольнив голод до тренувань, будь ласка, насолоджуйтесь!", – написав американець.

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