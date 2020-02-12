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Геть пательні та мультиварки: найкращі подарунки коханій на День Святого Валентина
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До Дня Святого Валентина залишаються лічені дні. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ склало рейтинг найкращих технологічних подарунків коханій або дружині. Дізнайтесь, чим потішити другу половинку, якщо ви схильні відкладати все до останнього моменту!
Ми, звичайно ж, можемо 100500 разів розповідати вам про те, що на День закоханих бажано дарувати увагу й емоції. Причому, не обмежуватися в кількості ані першого, ані другого. Втім, потрібно бути максимально чесними: від подарунка, який можна потримати в руках, ще ніхто ніколи не відмовлявся. Відразу ж зауважимо, що пательні, мультиварки, блендери та фени – не найкращі подарунки, тож спробуйте утриматися від їх вручення на День Святого Валентина.
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У нашому рейтингу подарунків можна буде знайти гаджет практично на будь-який смак і товщину гаманця, тож не варто панікувати, адже ми не пропонуємо всім і кожному дарувати своїх коханій по новенькому iPhone 11 Pro Max на 512 ГБ пам'яті. Погодьтесь, цю суму можна використати з максимальною користю, до прикладу, десь на Ґоа.
#1 Фітнес-браслет
Ідеальний подарунок, від якого не відмовиться жодна панянка. Звичайно ж, смарт-годинник у цьому випадку виглядав би значно крутіше, але у фітнес-браслетів є кілька суттєвих переваг, про які не варто забувати:
Автономність. В середньому фітнес-браслет працює від одного заряду до цілого місяця. Для порівняння смарт-годинник доведеться заряджати кожні 2-3 дні.
Компактність. Хай там як, смарт-годинники – громіздкі аксесуари. Звичайно ж, можна підібрати й такий аксесуар, який ідеально виглядатиме на тендітній ручці вашої обраниці. Натомість компактні фітнес-браслети не надто впадатимуть у вічі, та й не створюватимуть дискомфорту при щоденному носінні.
Пристойний функціонал. Звичайно ж, фітнес-браслети не можуть цілком і повністю замінити смарт-годинник, але вони ідеально справляються з більшістю задач, які перед ними ставлять користувачі. Зокрема, ви можете читати повідомлення, які вам надходять, вмикати/вимикати будильник, аби не будити рідних в домі, перемикати композиції, щоб не витягати смартфон з кишені щоразу, коли буде бажання послухати "щось нове", а також не варто забувати про функціонал, пов'язаний зі здоров'ям. Браслет не лише слідкує за вашим пульсом, сном, а й може стати ідеальним помічником під час тренувань.
Який фітнес-браслет подарувати? Ідеальний варіант на сьогодні – Xiaomi Mi Smart Band 4. За 799 гривень ви отримуєте не лише яскравий AMOLED-дисплей, а й круту автономність та не надто скромний функціонал. Ідеальний гаджет для тих, хто піклується про здоров'я своєї другої половинки.
#2 Bluetooth-навушники
В епоху смартфонів, яких позбавляють традиційного 3,5-мм аудіороз'єму, не потурбуватися про наявність Bluetooth-навушників – справжній злочин. Великі чи маленькі, чорні чи кольорові, автономні й не зовсім. На ринку представлена шалена кількість аксесуарів, які дозволяють насолоджуватися улюбленими композиціями без головного болю, пов'язаного з розплутуванням дротів.
На що звернути увагу під час вибору Bluetooth-навушників:
Формат. Комусь категорично не підходять вакуумні навушники. Хтось мліє від повноформатних. Цей момент надзвичайно важливо врахувати, аби ваш подарунок не припадав пилом десь на полицях.
Автономність. Визначились з формфактором? Тоді зверніть увагу на автономність навушників. Так, цей пункт надзвичайно важливий, адже від нього залежатиме, скільки годин поспіль ваша друга половинка (а, може, і ви) зможе насолоджуватися улюбленими хітами або фільмами. Цей пункт особливо актуальний для тих, хто часто подорожує. Натомість для щоденного використання і трьох годин автономності буде цілком достатньо.
Додаткові особливості. Деякі навушники "заточені" під певні бренди. Відтак, AirPods ідеально працюватимуть з iPhone. FreeBuds – зі смартфонами компанії HUAWEI. Цей момент слід врахувати. До слова, якщо у вашої коханої вже є iPhone, то ми наполегливо рекомендуємо звернути увагу саме на навушники компанії Apple. Повірте, вона буде задоволена на всі 100 відсотків.
#3 Електронна книжка
Було б абсолютно несправедливо не згадати про прихильниць читання. Електронна книжка – саме той гаджет, який ми б рекомендували подарувати кожному. Повірте, її наявність позитивно вплине не лише на процес читання в домі, а й на відпочинку, адже місця у валізі або рюкзаку вона майже не займає.
Які переваги у електронної книжки:
Компактність. Електронна книжка може містити десятки тисяч книжок у собі, а займатиме вона площу, еквівалентну двом смартфонам, покладеним один біля одного. Таким гаджетом комфортно користуватися не лише щодня, а й під час відряджень або простих подорожей.
Можливість читати в темряві. Нові електронні книжки оснащуються підсвіткою, що позитивно впливає на можливість насолоджуватися улюбленим чтивом не лише при світлі дня або лампи. Звичайно ж, це впливає на автономність гаджета, але не настільки сильно, щоб відмовляти собі у задоволенні.
Не бояться води. Деякі моделі захищені від води та пилу за стандартом IP67 або IP68. Це дозволяє без вагань брати книжку з собою до ванної, аби не лише ніжитися у гарячій воді, а й читати щось хороше та розслабляюче. І якщо рідер таки впаде у воду – перейматися не доведеться. Вважаємо це суттєвою перевагою.
Натомість слід звернути увагу на підтримку форматів. Деякі книжки мають низку обмежень, що може ускладнити процес їхнього використання. Аби проблем не було – переконайтесь, що книжка підтримує не лише формати EPUB та PDF, а й FB2. Не варто забувати й про звичайні DOC.
#4 Смартфон
Оминути увагою смартфони ми теж не могли. Звичайно ж, тут вибір надзвичайно складний, тож ми наполегливо рекомендуємо підходити до вибору цього гаджета відповідально та скрупульозно, аби не довелося наступного дня нести його назад до крамниці.
Вагаєтесь – подаруйте сертифікат на ту суму, яку готові були витратити на смартфон. Нехай остаточне рішення залишиться за нею.
На що звернути увагу при виборі смартфона?
Бренд. Якщо ваша кохана – фанат Samsung, то було б дуже дивно, якби ви вручили їй Xiaomi. Це те саме, що затятому прихильнику BMW подарувати ключі від Mercedes.
Екран. Тут навіть не так мова піде про екран, як про загальні габарити смартфона. Пам'ятайте про те, що не всі панянки – фанатки лопат. Правило більше означає краще тут може не спрацювати.
Камера. Ваша кохана може мільярд разів заперечувати той факт, що вона любить фотографуватися. Але ми ж то прекрасно знаємо, що у смартфоні вона звертатиме увагу здебільшого на можливості камери, а не на кількість ядер і тактову частоту процесора.
Пам'ять. Не забувайте про те, що пам'ять у смартфоні кобіти має властивість швидко та безслідно зникати. Потурбуйтесь про те, щоб у новенькому смартфоні її було з запасом.
Якщо ж ваша кохана байдужа до гаджетів – подаруйте їй таки гору позитивних емоцій, які вона однозначно не забуде. Не обов'язково влаштовувати подорож до екзотичних країн. Іноді достатньо романтичної вечері та максимальної кількості уваги у цей день. А ідеальний настрій допоможуть організувати хіти, перевірені часом на Радіо МАКСИМУМ!
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