Який головний колір 2020 року: інститут Pantone показав відео

Дослідницький інститут Pantone вже обрав колір, який стане ключовим забарвленням 2020 року. Відзначимо, що він є доволі класичним та спокійним.

Міжнародний дослідницький інститут Pantone з 2000 називає головний колір у році, і 2020 не став винятком. На офіційному профілі компанії в Instagram вже з'явилось фото фаворита. Ним став класичний синій - відтінок Pantone 19-4052 Classic Blue.

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Адміністратори пояснили, що таке забарвлення - "безсмертний і спокійний відтінок, елегантний у своїй простості".

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