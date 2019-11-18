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Колір одягу, який може звести чоловіків з розуму

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Одяг як магніт - фото 1
Одяг як магніт / mpasho

Завдяки певним кольорам в одязі, на підсвідомому рівні можна розташувати або навпаки відштовхнути від себе співрозмовника.

Цей колір, улюблений багатьма, він пробуджує пристрасть і привертає увагу не тільки чоловіків, а й жінок.

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Як багато хто вже здогадався, говорити будемо про червоний. Цей колір дійсно є дуже сильним. Адже він надає достатній психологічний вплив не тільки на оточуючих, а й на самого користувача червоного. Для чоловіків, як правило, цей колір означає пристрасть або любов, а для жінок – впевненість. Адже завдяки своїй яскравості не кожна дівчина може надіти на себе річ цього кольору. І вже тим більше далеко не всі можуть створити образ total red. Оскільки такий колір дуже приваблює погляди і без уваги ви точно не залишитеся.

Зрозуміло, надягати будь-яку річ, тільки тому що вона червоного кольору, і забувати про те, як вона на вас сидить, не варто. Тому що так ви навряд чи створите виграшний образ. Варто використовувати саме той одяг, який добре виглядає на вашій фігурі.

Колір одягу, який може звести чоловіків з розуму - фото 368965

Колір одягу, який може звести чоловіків з розуму - фото 368959

Колір одягу, який може звести чоловіків з розуму - фото 368960

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Джерело: mpasho
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