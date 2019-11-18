Колір одягу, який може звести чоловіків з розуму

Завдяки певним кольорам в одязі, на підсвідомому рівні можна розташувати або навпаки відштовхнути від себе співрозмовника.

Цей колір, улюблений багатьма, він пробуджує пристрасть і привертає увагу не тільки чоловіків, а й жінок.

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Як багато хто вже здогадався, говорити будемо про червоний. Цей колір дійсно є дуже сильним. Адже він надає достатній психологічний вплив не тільки на оточуючих, а й на самого користувача червоного. Для чоловіків, як правило, цей колір означає пристрасть або любов, а для жінок – впевненість. Адже завдяки своїй яскравості не кожна дівчина може надіти на себе річ цього кольору. І вже тим більше далеко не всі можуть створити образ total red. Оскільки такий колір дуже приваблює погляди і без уваги ви точно не залишитеся.

Зрозуміло, надягати будь-яку річ, тільки тому що вона червоного кольору, і забувати про те, як вона на вас сидить, не варто. Тому що так ви навряд чи створите виграшний образ. Варто використовувати саме той одяг, який добре виглядає на вашій фігурі.

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