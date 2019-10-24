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Яких помилок не треба робити після розриву стосунків

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Розставання - фото 1
Розставання / insider

Для кожної людини розставання з коханим/коханою є доволі складним випробуванням. При цьому, якщо робити необдумані вчинки, можна зробити своє життя ще більш нестерпним і жахливим.

Продовжувати спілкуватися з колишнім партнером

Це помилка багатьох людей, які розлучилися, але при цьому продовжують спілкуватися і перебувати поруч один з одним, наприклад, в компанії з друзями. Це призведе до того, що ви також продовжите разом обідати або вечеряти, можливо, удвох або з загальними друзями, продовжите ходити в кіно, гуляти, або влаштовувати домашні посиденьки. Людина не відразу розуміє, що її прихильність до людини, з якою вони вже розлучилися, буде посилюватися, їх стосунки стануть більш емоційними.

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Часто спілкуватися зі своїм колишнім

Якщо після розставання з коханою людиною, ви продовжуєте їй писати і питати як у неї справи, розповідаєте про зміни у своєму житті, наприклад про те, що ви влаштувалися на нову роботу, цим ви ставите себе в положення постійного очікування. При цьому ви живете минулим і не відбувається руху вперед у вашому житті.

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Переслідування колишнього коханого

Бувають ситуації, коли один з партнерів починає переслідувати людину. За допомогою різних способів він намагається вивідати її місце розташування, і випадково туди приїхати, зустрітися з нею. І це говорить про те, що у цього партнера є залежність, причому це хвороблива залежність.

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Мріяти про колишнього партнера

Важливо не зациклюватися на минулому житті і стосунках, і мінімізувати період болісних переживань після розставання. Не потрібно думати і уявляти собі те, як ця людина страждає, або думає про вас. Цілком ймовірно, що вона спокійно живе далі, відпочиває зі своїми друзями, спілкується і будує плани. Також не потрібно думати про колишнього партнера, і будувати щодо нього різні ілюзії.

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Джерело: insider
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