Чому краще бути самому, ніж у складних стосунках

Наукою доведено: самотність краща за стосунки, які не приносять радості. Чому? Пояснюємо нижче.

Нові дослідження доводять, що самотні люди щасливіші за тих, хто у складних стосунках. Вчені провели тести, в рамках яких емоційний стан учасників оцінювався за сімома параметрами, і лише за одним показником у тих, хто нещасливий у парі, показники були кращими.

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Дослідницька команда університету Мічигану проводить телефонне опитування чотири рази на рік. За їх результатами тим, хто погодився брати участь в дослідженні, відправляють анкети. Із 326 респондентів 307 були у романтичних стосунках. Всі відповідали на 7 категорій запитань: щодо позитивних і негативних емоцій зараз і недалекому минулому, відчуттів (також зараз і недалекому минулому) і ступеня задоволеності життя в цілому. Тим, хто був у романтичних стосунках, також було запропоновано оцінити їх якість.

Результати дослідження показали, що ті, хто в романтичних стосунках, рідше за одинаків відчувають позитивні або негативні емоції. Те ж саме стосується і відчуттів. Однак вони більш задоволені життям, бо пишаються тим фактом, що у них хтось є.

Чому краще бути одному, ніж у складних стосунках

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