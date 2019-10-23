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Кохання назавжди: чоловіки яких знаків Зодіаку є однолюбами

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Однолюби серед знаків Зодіаку - фото 1
Однолюби серед знаків Зодіаку

Питання полігамності та того, скільки ж насправді років триває кохання, постійно викликає чимало суперечок. Однак деякі чоловіки постійно ламають стереотипи, віддаючи своє серце єдиній жінці. Хто зі знаків Зодіаку є однолюбами – дізнавайтесь далі.

Телець. За своєю природою представники цього знаку є однолюбами, для яких ключовим пріоритетом завжди буде родина. Дуже стабільні і неймовірно віддані партнери можуть доволі довго приховувати свої почуття, однак зроблять все для своєї обраниці. З кожним роком спільного життя вони ще більше закохуються у другу половинку, тому не дивно, що Тельці вважаються і одним із найвідданіших серед знаків Зодіаку.

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Лев. Попри егоїзм та бажання бути першими у всьому, такі люди шалено романтичні та готові дістати зірку з неба для дорогої людини. Вони не одразу підпускають до себе людей, але взаємність почуттів перетворює їх в ідеального партнера. Щоправда, про спокійний та тихий союз тут навіть не варто мріяти, оскільки їм постійно потрібен рух у стосунках. Але своїй половинці вони можуть пробачати багато що, адже їхня любов живе значно більше, аніж 3 роки.

Знаки Зодіаку, які насправді є однолюбами - фото 363362
Знаки Зодіаку, які насправді є однолюбами

Козеріг. Чоловіки цього знаку доволі терплячі та готові довго йти до своєї цілі. Така ситуація не лише у плані роботи, а й у стосунках. Тому свою єдину кохану вони будуть добиватися стільки, скільки знадобиться, а потім не відпустять нізащо. Хоча на перший погляд може здатися, що Козероги надто горді та замкнуті, однак це лише вигляд, адже насправді такі чоловіки дуже чутливі до другої половинки.

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Джерело: newsyou.info
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