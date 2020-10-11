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Які знаки Зодіаку розпрощаються з проблемами у жовтні

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Щасливчики жовтня - фото 1
Щасливчики жовтня

Жовтень стане дуже сприятливим місяцем для кількох знаків Зодіаку, адже вони зможуть нарешті позбутись всього, що заважає їм рухатись до мрій. Астрологи назвали трійку щасливчиків, які вже у другий місяць осені розпрощаються з проблемами.

Овен. Хоч вересень і важко було назвати дуже успішним місяцем для вас, але жовтень виправиться ситуацію. Вам також вдасться розпочати нові світлу смугу у житті.

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А там недалеко вже й трансформації у всіх сферах: проблеми зникнуть, зате з'являється цікаві робочі пропозиції. Впевненість повернеться до представників цього знаку Зодіаку, а удача буде супроводжувати, якщо вони не поспішатимуть з висновками і поступово йтимуть до своїх цілей.

Які знаки Зодіаку розпрощаються з проблемами у жовтні - фото 429751

Рак. Ваша неуважність та наївність зіграли з вами неприємний жарт останнім часом, але у жовтні буде доволі багато хороших моментів, які дозволять повернутись у стрій та наблизитись до успіху. Але астрологи попереджають, що не можна розслаблятись, а також покладатись на когось. Найбільша хвиля вдачі очікується у фінансовій сфері.

Терези. Ось для кого жовтень стане відправною точкою, адже можна буде розпрощатись з давніми і новими проблемами, а також нарешті розправити плечі. Зараз дуже важливо позбутись людей, які намагаються вами керувати задля власної користі. Краще уважно обирати оточення, щоб потім не шкодувати про те, що піддались на провокації.

Які знаки Зодіаку розпрощаються з проблемами у жовтні - фото 429750

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Джерело: slovofraza
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