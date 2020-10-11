Які знаки Зодіаку розпрощаються з проблемами у жовтні

Жовтень стане дуже сприятливим місяцем для кількох знаків Зодіаку, адже вони зможуть нарешті позбутись всього, що заважає їм рухатись до мрій. Астрологи назвали трійку щасливчиків, які вже у другий місяць осені розпрощаються з проблемами.

Овен. Хоч вересень і важко було назвати дуже успішним місяцем для вас, але жовтень виправиться ситуацію. Вам також вдасться розпочати нові світлу смугу у житті.

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А там недалеко вже й трансформації у всіх сферах: проблеми зникнуть, зате з'являється цікаві робочі пропозиції. Впевненість повернеться до представників цього знаку Зодіаку, а удача буде супроводжувати, якщо вони не поспішатимуть з висновками і поступово йтимуть до своїх цілей.

Рак. Ваша неуважність та наївність зіграли з вами неприємний жарт останнім часом, але у жовтні буде доволі багато хороших моментів, які дозволять повернутись у стрій та наблизитись до успіху. Але астрологи попереджають, що не можна розслаблятись, а також покладатись на когось. Найбільша хвиля вдачі очікується у фінансовій сфері.

Терези. Ось для кого жовтень стане відправною точкою, адже можна буде розпрощатись з давніми і новими проблемами, а також нарешті розправити плечі. Зараз дуже важливо позбутись людей, які намагаються вами керувати задля власної користі. Краще уважно обирати оточення, щоб потім не шкодувати про те, що піддались на провокації.

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