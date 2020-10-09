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Вічно закохані: ТОП-4 найромантичніших знаків Зодіаку

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Романтики - фото 1
Романтики / privately

Всі люди проявляють свої почуття по-різному. Але є ті, які приховувати їх не звикли. Вони люблять дивувати своїх партнерів і бачать сенс життя у тому, щоб зробити їх щасливими.

Овен

Якщо Овен закохується, то це неможливо не помітити. Він не приховує своїх почуттів, а його вчинки говорять про себе набагато більше ніж слова. Поруч з по-справжньому закоханими Овнами їх другі половинки будуть дійсно щасливими.

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Телець

Тельці не будуть відразу говорити про свою любов. Їм потрібен час, щоб розібратися в собі. Але якщо вже Тельці переконаються у своїх почуттях, то тримайтеся. Вони зроблять все, щоб бути поруч з вами. І звичайно ж в цьому переліку будуть подарунки, подорожі та сюрпризи.

Терези

Терези вміють залицятися красиво і осмислено. Кожен їх крок продуманий і говорить про те, наскільки сильно вони закохані в свою другу половинку.

Риби

Риби один з найбільш мрійливих знаків Зодіаку. Своєю мрійливістю вони, найчастіше, заряджають і партнерів. Таким чином сірі будні залишаються на другому плані. На перший виходять романтичні зустрічі і вечері при свічках, нічні прогулянки і ласки в ліжку. Ось те, що треба Рибам.

Вічно закохані: ТОП-4 найромантичніших знаків Зодіаку - фото 429479

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Джерело: cikavopro
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