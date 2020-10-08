Просто нестерпні: знаки Зодіаку, з якими завжди складно

Деякі люди ускладнюють життя не лише собі, а й своєму оточенню через дуже не солодкий характер. Астрологи розповіли, представники яких знаків Зодіаку найбільш нестерпні у будь-яких стосунках.

Є люди, спілкування з якими перетворюється на свято, а є ті, з ким навіть найпростішу тему важно обговорювати. Астрологи назвали трійку таких складних знаків Зодіаку.

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Терези. Річ у тому, що, крім бажання все збалансувати та дипломатично розв'язувати всі питання, вони ще й дуже неспокійні. Через це виникають ситуації, коли представники цього знаку Зодіаку із благими намірами вдаються у крайнощі. Це навряд чи призводить до чогось хорошого, але люди все одно тягнуться до Терезів, адже їхня романтична та вихована натура захоплює.

Водолій. Ними у житті керує ідеалізм та категоричність майже щодо усього. Їм подобається встановлювати неймовірні стандарти не тільки для себе, а й для людей поряд. Часто така креативність та бажання змінювати світ щомиті і захоплюють, і відштовхують водночас.

Скорпіон. Не дивно, що представники цього знаку опинились у трійці найбільш нестерпних. Річ у тому, що вони не вміють ні йти на компроміси, ні відпускати негатив, ні пробачати навіть за дрібницю. У таких ситуаціях Скорпіон вмикає режим холоду та відсутності жалю. Але насправді вони дуже мудрі, хоч інколи пристрасть і заважає їм побачити реальну ситуацію.

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