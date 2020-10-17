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Які знаки Зодіаку бісять один одного найбільше
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У всіх нас є той знак Зодіаку, який ненавидить наш знак Зодіаку, без явної на то причини. Вам добре відомі ці люди, тому що навіть їхнє дихання здатне звести з розуму.
Овни та Тільці
Овни це той тип людей, які "встають і йдуть", завжди підтримуючи своє життя цікавим і наповненим різними справами. Називайте це особистою перевагою, але коли вони нічого не роблять, вони починають відчувати, ніби перетворюються на ледарів і нероб. Не те щоб вони відчували ненависть до ледачих людей, скоріше до нудних. На щастя, Тельці впевнені в собі, тому кілька думок і нападок Овнів на їх вибір навряд чи здатні заподіяти багато шкоди.
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Водолій і Близнюки
Близнюки найбільше розквітають в оточенні своїх друзів, добре проводячи з ними час. На відміну від Водоліїв, вони швидше віддадуть перевагу веселитися всю ніч до ранку замість того, щоб раніше поїхати додому, щоб відпочити і відновити свої сили. Вони не бачать в цьому нічого поганого, але Водоліїв просто дратує, що Близнюки і поняття не мають про те, як проводити час наодинці із самими собою.
Лев і Діва
Леви – королі і королеви драми, які б хотіли, щоб весь світ крутився навколо них одних замість всіх тих речей, яким більшість людей надає значення. Вони не тільки відволікають увагу від усього, що має загальне значення на свої проблеми, але і роблять це таким чином, який би поставив в незручне становище більшість людей. Діви терпіти не можуть цю постійну потребу бути в центрі уваги, тому активно намагаються триматися подалі від Левів.
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