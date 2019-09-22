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Лікарі розповіли, чому не варто жити в однокімнатній квартирі

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Лікарі не рекомендують жити в однокімнатних квартирах - фото 1
Лікарі не рекомендують жити в однокімнатних квартирах

Звичайно ж, не всі мають можливість мешкати в комфортній і просторій квартирі. Утім, лікарі переконані, що однокімнатні квартири можуть лише нашкодити вам, і ось чому.

За словами фахівців, життя в однокімнатній квартирі для пари або сім'ї – це важке та небезпечне випробування. В таких умовах частіше формуються механізми хвороб, нервових розладів і набору зайвої ваги.

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Багато хто вважає, що краще мати своє житло: нехай маленьке та тісне, але своє. Фахівці кажуть, що навіть одній дорослій людині в такому житлі, де тільки одна кімната, мало місця, а для сімейного життя воно і зовсім небезпечне.

У таких умовах виникає відчуття гострої нестачі особистого простору, а розуміння того, що нікуди втекти з нього неможливо, – підсилює негативні емоції. Так можуть почати розвиватися почуття безвиході, апатія, нервозність, депресія.

Відсутність особистого простору може суттєво вплинути на вас - фото 356569
Відсутність особистого простору може суттєво вплинути на вас

Руйнівний вплив життя в тісноті відчувають на собі і діти. Вчені пояснюють: коли дитина росте без особистого простору і не відчуває себе захищеною, це позбавляє її спокою. Як наслідок, вона втрачає здатність зосереджуватися, у неї знижується успішність, не будуються нормальні відносини з однолітками.

Крім того, в малогабаритних квартирах немає наскрізної вентиляції і не вистачає повітря, а велика кількість вуглекислого газу, що накопичується у приміщенні, погано діє на імунітет. Захворюваність в тісних оселях майже завжди дуже інтенсивна – інфекції передаються від однієї людини до іншої в 95% випадків.

Крім того, доведено, що діти, які виросли в однокімнатних квартирах, хворіють частіше та мають слабше здоров'я в дорослому віці.

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Джерело: Medikforum
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