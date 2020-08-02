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У Британії шукають м'ясоїдів, які готові стати веганами за чималі гроші

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У Британії шукають м'ясоїдів, які готові стати веганами за чималі гроші - фото 1

Британський дослідницький центр Vegan Liftz шукає трьох добровольців-м'ясоїдів, готових змінити свої смакові пристрасті і місяць не вживати м'ясні продукти. Винагородою за це будуть дві тисячі фунтів стерлінгів.

Фахівцям потрібні три м'ясоїди від 18 до 60 років, готових сісти на веганство з вересня. Добровольці повинні бути здорові і регулярно вживати м'ясо як мінімум останній рік.

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Учасників експерименту шукають в десяти "містах-м'ясоїдах" Великобританії: в Ньюкаслі, Глазго, Бірмінгемі, Ліверпулі, Ковентрі, Лідсі, Портсмуті, Манчестері, Кардіффі і в Лондоні.

Добровольці будуть місяць вести щоденник, куди повинні записувати свої відчуття і робити фотографії до, під час і після експерименту. Мета дослідження – з'ясувати, як зміниться фізичний і емоційний стан вчорашніх м'ясоїдів, які повністю перейшли на рослинний раціон.

У Британії шукають м'ясоїдів, які готові стати веганами за чималі гроші - фото 418757

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Джерело: veganliftz
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