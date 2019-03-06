Які тренування допомагають швидше позбутись ваги

Спеціалісти розповіли, які види фізичних навантажень є значно ефективнішими для схуднення. Виявилось, що не обов'язково працювати у залі по кілька годин, щоб привести себе у форму.

Науковці з Великобританії та Бразилії дійшли до висновку, що деякі тренування можуть допомагати швидше позбутись зайвої ваги. Виявилось, що інтервальні тренування, приміром, спринт, значно ефективніші, аніж ходьба чи їзда на велосипеді на велику відстань.

І ще: Як дефіцит тестостерону впливає на чоловіче здоров'я

Це підтвердив аналіз інформації про понад тисячу осіб, відповідно до якого, люди, які займались інтервальними тренуваннями у середньому скинули 1,58 кг за місяць, а ті, хто довго працював у спортзалі, - 1,13 кн.

Головний спеціаліст з вправ Quantify Fitness of Nashville Джош Джарретт пояснює, що у перервах між підходами м'язи спалюють величезну кількість власних запасів цукру, що змушує їх поглинати глюкозу й з інших частин тіла, щоб відновитись.

Ці тренування пришвидшують схуднення

Читайте також: Що відбувається з організмом відразу після тренувань