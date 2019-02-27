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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Що відбувається з організмом відразу після тренувань

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Фізичні навантаження приносять лише користь організму - фото 1
Фізичні навантаження приносять лише користь організму

Фізичні навантаження корисні для здоров'я, і ​​про це знають майже всі. Але не всі знають про ті позитивні явища, які відбуваються в нашому організмі відразу після тренувань. Саме про них ми розповімо далі!

Отже, що ж відбувається з вами після занять спортом?

І ще: Яким спортом займатися у різному віці: поради фахівців

Впевненість в собі. По-перше, безпосередньо після тренувань у людини виростає впевненість в собі, а також у власній привабливості. Особливо вона міцніє на тлі результатів регулярних занять спортом. У чоловіків це більш розвинена мускулатура, а у жінок струнка фігура, пружна шкіра та підвищений рівень енергії. Різні дослідження показували, що регулярні відвідувачі спортзалу відчувають більшу впевненість у власному тілі.

Фізичні навантаження роблять нас упевненими в собі - фото 310526
Фізичні навантаження роблять нас упевненими в собі

Зниження рівня стресу. У сучасному світі більшість дорослих людей відчувають регулярний стрес. Фізичні навантаження дозволяють зменшити його рівень. Ефект можна відчути майже відразу після завершення тренування. Цьому сприяє вироблення гормонів задоволення, які протистоять дії стресового кортизолу.

Зміцнюють мозок. Кажуть, що професійні спортсмени часто не виділяються інтелектом, але регулярні фізичні навантаження позитивно впливають на виконавчі функції мозку. Всього одного тренування достатньо для помітного впливу на фізіологію всього мозку. Кілька досліджень дійшли висновку про те, що тренування підвищують активність у префронтальній корі – області мозку, яка забезпечує контроль виконавчих функцій на зразок робочої пам'яті й уважності.

Тренування позитивно впливають на роботу мозку - фото 310527
Тренування позитивно впливають на роботу мозку

Підвищення креативності. Одного тренування досить для посилення креативності. Креативне мислення допомагає вирішувати багато проблем у житті, дослідження неодноразово показували, що любителі спорту є більш креативними людьми.

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Джерело: Medikforum
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