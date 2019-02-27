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Як дефіцит тестостерону впливає на чоловіче здоров'я
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Фахівці нагадують, що гормональний баланс надзвичайно важливий для будь-якої людини. Якщо ж з гормонами щось іде не так, організм починає давати збої. Зокрема, зниження статевого потягу, зайва вага, а також депресія можуть бути наслідком низького рівня тестостерону.
Важливість тестостерону для чоловіка
Тестостерон – основний статевий гормон у чоловіків, що відповідає за сексуальний розвиток чоловіка, а також його фенотип. Цей гормон виробляється спеціальними клітинами в сім'яниках, а також невелика кількість тестостерону секретується залозами.
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Як відомо, з віком рівень тестостерону поступово знижується. Занадто низька концентрація цього гормону негативно позначається на здоров'ї чоловіка, оскільки тестостерон відповідає не тільки за статеві функції, але також бере участь у низці метаболічних процесів. Тому дуже важливо знати ознаки можливого зниження рівня тестостерону, щоб вчасно звернутися до лікаря та розв'язати проблему, що склалася.
Як низький рівень тестостерону впливає на здоров'я?
Низька концентрація тестостерону в крові часто супроводжується розвитком ожиріння, підвищеного артеріального тиску, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань та депресіями. Досі медикам не до кінця зрозуміла така кореляція процесів, однак численні спостереження показують, що дефіцит тестостерону частенько призводить до розвитку метаболічного синдрому – стану, який і призводить до розвитку вищевказаних захворювань.
Як відомо, тестостерон сприяє зміцненню кісткової і м'язової систем, тому низька концентрація гормону в крові призводить до крихкості кісткової тканини, що призводить до розвитку остеопорозу.
Основні ознаки "низького" тестостерону
Характер симптомів, що виникають внаслідок зниження концентрації тестостерону в крові, залежить від віку чоловіка.
Ще в період внутрішньоутробного розвитку дефіцит тестостерону в плоді негативно відбивається на розвитку геніталій у плода.
Низький рівень тестостерону до або під час статевого розвитку призводить до недорозвиненості вторинних статевих ознак і, в цілому, до нестачі статевого дозрівання. Хлопчик погано набирає м'язову масу, не змінюється голос, збільшуються розміри грудей (гінекомастія), слабко росте волосся на тілі, а також відзначається недорозвиненість пеніса і яєчок.
Якщо ж концентрація тестостерону знижується у зрілому віці, то це може привести до зниження статевого потягу, еректильної дисфункції та навіть безпліддя.
Серед основних ознак низької концентрації тестостерону в зрілому віці розрізняють
Зниження енергії. У фізіологічно нормальних концентраціях тестостерон збільшує запас енергії, що дозволяє чоловікові виконувати ті чи інші види фізичних або розумових робіт. При зниженні рівня тестостерону чоловік може відчути щоденну втому та нездатність віддаватися роботі з колишніми силами, а після відпочинку не відбувається відновлення сил.
Зниження статевого потягу. Все рідше виникає бажання зайнятися сексом, а ерекція стає слабкішою. Також може виникнути еректильна дисфункція. Це ще одна ознака низького рівня тестостерону.
Зниження м'язової маси. Ріст і розвиток м'язової маси багато в чому залежить від тестостерону. При дефіциті гормону м'язова маса знижується. Крім того, цей процес може супроводжуватися збільшенням жирової тканини, зокрема накопиченням вісцерального жиру в животі, що тільки погіршує самопочуття чоловіка.
Гінекомастія. Розвиток молочних залоз у чоловіків виникає внаслідок дії жіночого статевого гормону естрогену, рівень якого підвищується при зниженні концентрації тестостерону. Частково розвитку гінекомастії сприяє і атрофія м'язової маси.
Поганий настрій. Пригнічений емоційний стан і навіть депресії – часті симптоми, що виникають внаслідок зниження тестостерону в крові.
При появі перших вищеперелічених симптомів (хоча б деяких з них) необхідно звернутися до лікаря. Рання діагностика і лікування дозволять вам уникнути всіх негативних проявів, яких тягне за собою низький рівень тестостерону.
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