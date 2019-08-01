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Які тренування допомагають продовжити життя

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Такі тренування продовжують життя - фото 1
Такі тренування продовжують життя

Американські науковці виявили, який вид фізичних навантажень допомагає збільшити тривалість життя та покращити самопочуття. І йдеться зовсім не про ранкові пробіжки!

Учені з Університету Мічигану дійшли до висновку, як на тривалість життя впливають силові тренування. Виявилось, що вони не тільки допомагають уникнути втрати м'язової маси та покращують здоров'я, а й є причиною довголіття.

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Фахівці пояснюють, що чимало людей асоціюють старість із поганою якістю життя, оскільки і розумові, і фізичні здібності починають знижуватись. Проте передчасне старіння може виникати через зміни організму, що впливають на вагу та роботу скелетних м'язів. Тому силові тренування допомагають зміцнити фізичне здоров'я та уникнути хронічних захворювань, а також різних психологічних розладів. Відтак, покращується якість життя і його тривалість.

Силові тренування продовжують життя - фото 344983
Силові тренування продовжують життя

Медики наголошують, що силові навантаження обов'язково варто проводити з тренерами та інструкторами, або під наглядом професіоналів. Найкраще починати тренуватись із власною вагою, а поступово додавати гантелі, гирі чи штангу.

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Джерело: newsyou.info
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