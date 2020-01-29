Які текстові смайли найчастіше використовують у всьому світі: цікава статистика

Каомодзі – японський стиль зображення смайликів за допомогою ієрогліфів, крапок, ком та інших символів. Однак популярний він не тільки в Японії, але й за її межами, заявили розробники клавіатури Simeji, яка дозволяє відправляти ці смайлики одним кліком.

Фахівці проаналізували дані десяти мільйонів користувачів і з'ясували, які текстові смайли у 2019 році найчастіше відправляли жителі різних країн. Всього було проаналізовано 16 країн: Японія, США, Англія, Франція, Росія, Іспанія, Італія, Туреччина, Аргентина, Мексика, Ірак, Єгипет, В'єтнам, Індонезія, Таїланд та Індія.

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Майже абсолютним переможцем виявився каомодзі "Не знаю" ¯ \ _ (ツ) _ / ¯ - його використовували в більшості розглянутих країн, але в Японії і Індії він не увійшов навіть до трійки найпопулярніших.

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