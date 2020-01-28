Велмінг – новий термін, який стане популярним у додатках для знайомств у 2020 році

У додатках для знайомств на кшталт Tinder, Grindr і Bumble з'явився новий термін, що описує божевільні сучасні стосунки в мережі, з якими стикаються багато користувачів дейтинг-сервісів. Розповідаємо вам, що ж таке велмінг, і чому він скоро почне дратувати всіх.

Поняття "велмінг" (whelming) ввела журналістка Патіала Брейтуейт. У своїй статті для видання Self вона докладно розповіла, що ж це за "подразнююча поведінка на побаченнях".

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"Велмінг – це коли мій "метч" (людина, яка відповіла взаємністю на ваш свайп у додатку) починає нарікати на те, як йому важко впоратися з величезним напливом інших "метчів", замість того щоб фліртувати зі мною", – пише Патіала.

Користувачі скаржаться на свою дейтинг-активність

За її словами, вона вирішила дізнатися в груповому чаті, що люди думають про "велмінг" і чи стикалися вони з такою поведінкою взагалі. Виявилося, це досить поширена проблема і "метчі" в додатках для знайомств дійсно обговорюють, як вони страждають від своєї дейтинг-популярності, а іноді ще й питають поради, як їм поводитися на побаченнях.

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