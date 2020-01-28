Що ховається за ідеальними фото в Instagram: епічні фото красуні

Соцмережа Instagram переповнена далеко не реалістичними знімками розкішних дівчат та не менш розкішного життя. Але правда не така красива, тож блогерка з Нідерландів вирішила потролити своїх колег, показавши залаштунки створення ідеальних фото.

Знайомтесь, Rianne Meijer – інфлюенсер та блогерка, яка мешкає та працює в Амстердамі. Ця білявка відрізняється від типових користувачок Instagram, адже обожнює показувати не лише свої ідеальні світлини, а й життєві фото.

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"Коли я роблю допис для Instagram, то завжди маю близько 200-400 кадрів. Це божевільно, адже я не використовує 90% з них. Мене завжди дивує, коли я бачу, що по-різному виглядає на кожній фотографії. Тож в один момент я лежала на ліжку та подумала, чому б не показати поряд з інстаграмними знімками ще й реальні", – поділилась блогерка. І тепер її аудиторія ще більше у захваті від неї, а в соцмережі стежать понад 479 тисяч осіб!

Джерело фото: instagram.com/rianne.meijer

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