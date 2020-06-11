Лінь на роботі: способи її позбутися

Кожен з нас іноді лінується. Однак, яка б лінь вас не огорнула, важливо знати і розуміти, як з нею боротися.

Не переглядайте релаксуючих і цікавих відео, фільмів, уникайте спілкування з друзями на приємні теми до того, як ви зробите свою роботу. Після перерахованих вище або подібних дій вам захочеться мріяти або потонути в спогадах. Краще зробіть спочатку всі свої справи, а потім як винагороду, дозвольте собі такого роду релакс.

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Чергуйте розумову роботу з фізичними навантаженнями. Всі це правило знають, але мало хто застосовує його на практиці. А дарма. Якщо ви працюєте в офісі та ще й за комп'ютером, то вам просто необхідно змінювати положення свого тіла в просторі, фокус своїх очей. Буде корисно присідати, пострибати, потанцювати. Це сприяє не тільки фізичному здоров'ю, але і припливу енергії і сил.

Не варто об'їдатися протягом дня. Звичайно щільний обід необхідний, але він має бути просто повноцінним. Переїдання хилить нас в сон і не дуже добре позначається на здоров'я організму. Перекушування з чаєм або кавою з печивом теж варто прибрати. Краще з'їсти яблуко або горішок.

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