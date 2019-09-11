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Які продукти варто їсти жінкам після 40 років

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Що їсти жінкам після 40 - фото 1
Що їсти жінкам після 40

Щоденний раціон важливий для жінок у будь-якому віці, адже він впливає не лише на стан здоров'я, а й на зовнішній вигляд. А от після 40 років варто ще уважніше ставитись до того, що можна їсти. Детальніше читайте у статті.

Дієтологи розповіли, які продукти обов'язково потрібно їсти жінкам від 40 років. Фахівці наголошують, що для представниць прекрасної статі важливо пам'ятати про їжу з вмістом фітоестрогенів. Оскільки вони допомагають уповільнити процес старіння, а також мають омолоджувальний ефект.

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Також експерти рекомендують відмовлятися від соєвої продукції. Не менш важливими для раціону є: пісне м'ясо птиці, риба, цільнозернові продукти, овочі та вдосталь води. Завдяки такому набору можна не перейматись про здоров'я волосся, шкіри та нігтів, а також уникнути проблем з кишково-шлунковим трактом.

А от про газовані напої, фастфуд та смажену їжу краще забути, або дозволяти собі значно рідше.

Що їсти жінкам після 40 - фото 354229
Що їсти жінкам після 40

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Джерело: newsyou.info
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