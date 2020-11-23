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Експерт розповіла, як уникнути відчуття голоду і менше при цьому їсти
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Мало їсти і при цьому бути ситим – цілком реальне завдання, якщо знати не тільки калорійність, але і ще один важливий показник – індекс ситості продуктів. І дієтологиня Ольга Безугла в Instagram перерахувала продукти з високим показником ситості і дала корисні поради.
За допомогою складу страви ми можемо управляти своєю ситістю, а головним показником насичення є так званий "індекс ситості". Індекс ситості – це здатність продуктів задовольнити голод і знизити споживання калорій.
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Так, "індекс ситості" досить високий у м'яса, риби, сиру, яєць і бобових. З цими білковими продуктами конкурують каші, картопля, хліб і плоди, що містять масу вуглеводів.
У них менше калорій, але багато баластних речовин, які надають їжі обсяг і гальмують її переварювання. А білки взагалі за своєю природою перетравлюються важче за інші речовини. В результаті така їжа щільніше заповнює шлунок, створюючи відчуття ситості надовго.
Тому експерт радить їсти білкові сніданки і багато клітковини з жиром.
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