Експерт розповіла, як уникнути відчуття голоду і менше при цьому їсти

Мало їсти і при цьому бути ситим – цілком реальне завдання, якщо знати не тільки калорійність, але і ще один важливий показник – індекс ситості продуктів. І дієтологиня Ольга Безугла в Instagram перерахувала продукти з високим показником ситості і дала корисні поради.

За допомогою складу страви ми можемо управляти своєю ситістю, а головним показником насичення є так званий "індекс ситості". Індекс ситості – це здатність продуктів задовольнити голод і знизити споживання калорій.

І ще: Які продукти пришвидшують старіння

Так, "індекс ситості" досить високий у м'яса, риби, сиру, яєць і бобових. З цими білковими продуктами конкурують каші, картопля, хліб і плоди, що містять масу вуглеводів.

У них менше калорій, але багато баластних речовин, які надають їжі обсяг і гальмують її переварювання. А білки взагалі за своєю природою перетравлюються важче за інші речовини. В результаті така їжа щільніше заповнює шлунок, створюючи відчуття ситості надовго.

Тому експерт радить їсти білкові сніданки і багато клітковини з жиром.

Читайте також: Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"