Які продукти не варто тримати у пластиковому посуді

Ці продукти не можна зберігати у пластиковому посуді

Ці страви та продукти краще не зберігати у пластикових контейнерах та каструлях.

Вважається, що пластиковий посуд ідеально підходить для різноманітних продуктів, однак є їжа, яка може втрачати смак та псуватись за такого зберігання.

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Оброблене м'ясо. Контейнери можуть не лише позбавити смаку м'ясо, а й зменшити у ньому кількість живильних та корисних речовин. Тому не варто активно тримати котлети чи рагу у пластику.

Ці продекти не можна зберігати у пластиковому посуді

Свіжі яйця та страви зі свіжих яєць (приміром, майонез). У такому середовищі значно швидше збільшується кількість небезпечних бактерій, як-от кишкової палички чи сальмонели.

Супи та рагу. Якщо переливати ці страви ще у гарячому вигляді, то вони можуть втратити і смак, і цінність для здоров'я. Зате після охолодження можна спокійно зберігати їх у пластиковому посуді.

Ці продекти не можна зберігати у пластиковому посуді

Свіжі салати з овочів. Побутує поширена думка, що пластик дозволяє довше тримати овочі свіжими, однак це не зовсім правда. Такий посуд справді здатен захистити від забруднень, але не продовжить життя салатів. До того ж, так може змінитись смак, а якість продуктів бажатиме кращого.

Молочні продукти та молоко. Вони неймовірно швидко псують у пластикових контейнерах. Тому не варто зберігати його довше, аніж кілька годин, щоб уникнути шкідливих бактерій.

Ці продукти не можна зберігати у пластиковому посуді

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