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Апельсиновий сік чудово зміцнює кістки
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Медики назвали ефективний напій для зміцнення кісток.
У апельсиновому соці знайшли особливість, яка робить його надзвичайно корисним для людей з проблемами хребта. Апельсиновий сік вкрай ефективно зміцнює кістки і захищає від переломів.
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Автори нового проекту заявили: "Випиваючи щодня по дві склянки апельсинового соку, людина зможе знизити ризик переломом вдвічі". Цей висновок вчені зробили після обстеження більше 10 000 людей. З'ясувалося, що, випиваючи чверть середньої склянки соку на день, люди знижували ризик переломів на 5%. Стакан випитого апельсинового соку підвищував цю планку вже до 20%.
Такий ефект соку фахівці пов'язують з великою кількістю в ньому вітаміну С. Під його впливом клітини кісткової тканини стають більш активними і міцними. Медики відзначили, що щоденна присутність вітаміну С в раціоні харчування дуже важлива, адже наше тіло не має здатність накопичувати цей вітамін.
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