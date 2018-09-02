Названі унікальні властивості квасолі

Квасоля має унікальні лікувальні властивості.

Холестерин: регулярне вживання квасолі – хороший спосіб підтримувати нормальний рівень холестерину. Експеримент, проведений в США показав, що щоденне вживання 120 г квасолі протягом трьох тижнів покращує цей показник на 10%.

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Захворювання товстої кишки: високий вміст в квасолі целюлозних волокон (20% від маси) робить її ефективним засобом в боротьбі із запорами.

Гіпертонія: квасоля ідеальна для вживання людьми з високим артеріальним тиском (гіпертонією), оскільки в ній міститься мало натрію і багато калію.

Названі унікальні властивості квасолі

Анемія і період видужування: Це бобове містить понад 10,4 мг/100 г заліза, більше, ніж в м'ясі або шпинаті (обидва продукти містять приблизно 3 мг/100 г). Це робить її ідеальною їжею для пацієнтів, які страждають від анемії і нестачі поживних речовин.

Варену квасолю використовують у великій кількості страв. Її не можна їсти сирою. Квасолю краще варити у м'якій воді (з низьким вмістом кальцію). Найкраще замочити квасолю в холодній воді за кілька годин до її приготування.

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