Які переваги сніданку в ліжку

Полюбляєте їсти у ліжку? От і добре! Такий сніданок корисний в боротьбі з депресією.

Фахівці розповіли, що, коли люди впадають в депресивний стан, приймаючи їжу в поспіху або відчуваючи під час їжі напругу, травна система "нервує" разом з ними.

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Саме з цієї причини в організмі починають відбуватися неприємні для людини процеси. Серед них підвищене газоутворення, нетравлення і інше. А от будучи в ліжку, людина відчуває себе розслабленою, а тому шлунок швидше переварює їжу. Ось чому час від часу таким способом прийому їжі не можна нехтувати.

Корисний сніданок

Ви заправляєте за собою ліжко після сну? Швидше за все, відповідь буде позитивною. А, може, цього робити не варто? Давайте розберемося. Виявляється ті, хто не заправляють ліжко вранці в якійсь мірі роблять правильно. І ми зараз спробуємо максимально зрозуміло вам пояснити, чому це так.

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