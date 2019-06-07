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Які переваги сніданку в ліжку

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Смачний сніданок у ліжко - фото 1
Смачний сніданок у ліжко / cosmo.com.ua

Полюбляєте їсти у ліжку? От і добре! Такий сніданок корисний в боротьбі з депресією.

Фахівці розповіли, що, коли люди впадають в депресивний стан, приймаючи їжу в поспіху або відчуваючи під час їжі напругу, травна система "нервує" разом з ними.

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Саме з цієї причини в організмі починають відбуватися неприємні для людини процеси. Серед них підвищене газоутворення, нетравлення і інше. А от будучи в ліжку, людина відчуває себе розслабленою, а тому шлунок швидше переварює їжу. Ось чому час від часу таким способом прийому їжі не можна нехтувати.

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Корисний сніданок

Ви заправляєте за собою ліжко після сну? Швидше за все, відповідь буде позитивною. А, може, цього робити не варто? Давайте розберемося. Виявляється ті, хто не заправляють ліжко вранці в якійсь мірі роблять правильно. І ми зараз спробуємо максимально зрозуміло вам пояснити, чому це так.

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