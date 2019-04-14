Чому не треба заправляти ліжко вранці

Ви заправляєте за собою ліжко після сну? Швидше за все, відповідь буде позитивною. А, може, цього робити не варто? Давайте розберемося.

Виявляється ті, хто не заправляють ліжко вранці в якійсь мірі роблять правильно. І ми зараз спробуємо максимально зрозуміло вам пояснити, чому це так.

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Ви чули про пилових кліщів? Це ті самі мікроорганізми, які живуть в наших з вами ліжках і харчуються мікрочастинками нашої шкіри. Візуально побачити їх неможливо, тому що вони мають мікроскопічний розмір. І найважливіше тут те, що вони виділяють свої "відходи", а ми цим всім дихаємо.

Вчені також нас залякують і стверджують, що в середньому в нашому ліжку живе 1 500 000 кліщів!

Постільний кліщ

Ці кліщі живуть і чекають, коли ми створимо для них ідеальні умови існування, а ці умови полягають у тому, щоб ми заправили ліжко зранку, тим самим створюючи "парник". Чому парник? Вночі ми потіємо і ця волога вбирається в білизну, а вставши вранці і відразу заправивши ліжко, ми створюємо парник.

Але незаправленого ліжка буде недостатньо: потрібно також робити провітрювання приміщення. Наші мікроскопічні "сусіди" бояться занадто теплого й холодного повітря, тому ми можемо з ними боротися.

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