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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Кефірні коктейлі для швидкого схуднення: рецепти

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Рецепти жироспалюючих коктейлів - фото 1
Рецепти жироспалюючих коктейлів / Searchbar

Спробуйте приготувати ці смачні і корисні для організму і фігури кефірні коктейлі, і ви здивуєтеся, як швидко зайві кілограми просто підуть геть!

Кефір зі спеціями. 200 мл кефіру, меленого імбиру і меленої кориці на кінчику ножа, трохи більше червоного перцю. Розбавити 2 ст. ложками мінеральної води і розмішати.

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Кефір з медом. Навіть якщо ви не можете відмовитися від випічки, з'їжте булочку в першій половині дня, запиваючи цим напоєм. Змішайте по 1 ч. ложці меленого імбиру і меду з 2 ст. ложками кип'яченої води. Додайте щіпку кориці і скибочку лимона. Розбавте суміш 200 мл кефіру.

Кефірні коктейлі для швидкого схуднення: рецепти - фото 332306

Кефір з яблуками. Цей диво-напій підходить для зниження апетиту і може замінити сніданок або вечерю. 5 яблук середнього розміру без шкірки подрібнити на тертці. Змішати з 300 мл нежирного кефіру (збийте в блендері або міксером). Додайте корицю за смаком і ще раз перемішайте.

Жироспалюючий. Протягом 10 днів випивайте вранці натщесерце та ввечері кефір з петрушкою. У ці дні дієтологи радять дотримуватися овочевої дієти і пити багато рідини (вода, зелений чай). У келих з кефіром всипте 1 ст. ложку подрібненої петрушки і дрібку меленої кориці. Дайте настоятися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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