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Коронавірус Карантин

Послаблення карантину з 1 червня: які обмеження зняли в Україні

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В Україні триває адаптивний карантин - фото 1
В Україні триває адаптивний карантин / pixabay

З понеділка, 1 червня, Україна переходить до нового етапу послаблення карантину. Дізнайтесь, що зміниться від сьогодні: які обмеження знімуть, а які заборони залишатимуть чинними.

Згідно з планом виходу з карантину, 1 червня стартує черговий етап пом'якшення заходів, спричинених епідемією коронавірусу. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, упродовж останніх двох тижнів в Україні спостерігається приблизно однакова кількість тих, хто захворів та одужав.

До теми: Статистика, скільки хворих на COVID-19 в Україні 1 червня

Отож, епідемічна ситуація в більшості областей дає змогу з 1 червня відкрити:

  • спортивні зали та фітнес-центри
  • заклади освіти
  • міжобласне автомобільне сполучення
  • залізничні перевезення
Послаблення карантину з 1 червня: які обмеження зняли в Україні - фото 407400

З основних рекомендацій МОЗ щодо роботи спортзалів, фітнес-центрів та басейнів: термоскринінг при вході, обмежене відвідування, використання засобів індивідуального захисту.

Послаблення карантину з 1 червня: які обмеження зняли в Україні - фото 407402

Рішення щодо зняття тих чи інших обмежень в кожній області ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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