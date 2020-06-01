Послаблення карантину з 1 червня: які обмеження зняли в Україні

З понеділка, 1 червня, Україна переходить до нового етапу послаблення карантину. Дізнайтесь, що зміниться від сьогодні: які обмеження знімуть, а які заборони залишатимуть чинними.

Згідно з планом виходу з карантину, 1 червня стартує черговий етап пом'якшення заходів, спричинених епідемією коронавірусу. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, упродовж останніх двох тижнів в Україні спостерігається приблизно однакова кількість тих, хто захворів та одужав.

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Отож, епідемічна ситуація в більшості областей дає змогу з 1 червня відкрити:

спортивні зали та фітнес-центри

заклади освіти

міжобласне автомобільне сполучення

залізничні перевезення

З основних рекомендацій МОЗ щодо роботи спортзалів, фітнес-центрів та басейнів: термоскринінг при вході, обмежене відвідування, використання засобів індивідуального захисту.

Рішення щодо зняття тих чи інших обмежень в кожній області ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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