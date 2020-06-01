Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 1 червня: в Україні виявлено 24 012 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 340 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 59 339 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 24 012 Одужали 9 690 Померли 718

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 377) та в місті Києві (3 043). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 005 Волинська область 932 Дніпропетровська область 942 Донецька область 163 Житомирська область 742 Закарпатська область 1 206 Запорізька область 447 Івано-Франківська область 1 420 Кіровоградська область 514 Київ 3 043 Київська область 1 600 Львівська область 1 700 Луганська область 47 Миколаївська область 294 Одеська область 896 Полтавська область 270 Рівненська область 1 770 Сумська область 170 Тернопільська область 1 176 Харківська область 1 083 Херсонська область 178 Хмельницька область 454 Чернівецька область 3 377 Черкаська область 406 Чернігівська область 177

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-06-2020:

Захворіли 6 152 160 Одужали 2 637 496 Померли 371 700 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

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