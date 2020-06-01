Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня

  • 132
Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 1 червня: в Україні виявлено 24 012 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня - фото 407388

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 340 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 59 339 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 24 012
Одужали 9 690
Померли 718

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 377) та в місті Києві (3 043). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 005

Волинська область

 932

Дніпропетровська область

 942

Донецька область

 163

Житомирська область

 742

Закарпатська область

 1 206

Запорізька область

 447

Івано-Франківська область

 1 420

Кіровоградська область

 514

Київ

 3 043

Київська область

 1 600

Львівська область

 1 700

Луганська область

 47

Миколаївська область

 294

Одеська область

 896

Полтавська область

 270

Рівненська область

 1 770

Сумська область

 170

Тернопільська область

 1 176

Харківська область

 1 083

Херсонська область

 178

Хмельницька область

 454

Чернівецька область

 3 377

Черкаська область

 406

Чернігівська область

 177

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 1-06-2020:

Захворіли 6 152 160
Одужали 2 637 496
Померли 371 700

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня - фото 407152

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
  • 29 травня, 16:07
  • 595
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • Вчора, 13:00
  • 75
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2340513
Загрузка...
Новини