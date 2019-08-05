Уляна Супрун нагадала про щеплення перед школою

Які щеплення перед школою потрібно мати / theadvocate

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала, що перед початком навчального року слід обов'язково відвідати з дитиною сімейного лікаря і перевірити наявність необхідних щеплень.

Навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не пройшли необхідну вакцинацію, підкреслила глава МОЗ Уляна Супрун.

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"Це вакцини від десяти інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції", – зазначила чиновниця на своїй сторінці у Facebook.

Також глава МОЗ нагадала, що вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

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