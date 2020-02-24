Які люди найчастіше страждають від безсоння

Німецькі науковці дійшли до висновку, що на ймовірність безсоння впливає чимало не лише фізичних факторів. Тож часто у людей виникає замкнуте коло: поганий сон - погане самопочуття - поганий сон. Хто ж найбільше страждає від цього - читайте далі.

Дослідники з Університету Майнца організували дослідження, яке дозволило визначити, які особи найпіддатливіші безсонню. З'ясувалось, що найбільше ризикують люди з низьким соціальним статусом та стресовим режимом життя.

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За словами фахівців, зрозуміло, що люди з проблемами зі сном значно важче переносять стреси. І ця ситуація працює й навпаки: будь-яка напруга та дискомфорт моральний і фізичний впливає на якість відпочинку.Це підтвердило опитування за участю понад 2 515 осіб.

У кого найбільші ризики безсоння

Воно показало, що літні люди, бідні та безробітні, а також самотні люди і ті, хто має низький рівень освіти, значно частіше стикаються з безсонням. Відзначимо, що спершу науковці проаналізували звіти медстрахування, які показали, що брак якісного сну є недооціненою причиною багатьох захворювань на роботі і навіть ДТП.

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