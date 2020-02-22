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Кому категорично не можна приймати гарячий душ: пояснення медиків
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Медики розповіли, для якої категорії людей гарячий душ шкідливий для здоров'я. Цілком імовірно, що саме вам слід дещо скрутити градус!
На думку фахівців, він не буде корисний людям, які схильні до захворювань серця і судин у початковій стадії. Їм слід приймати гарячу ванну або душ не більше 20 хвилин.
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Якщо серцево-судинні хвороби важкої або середньої стадії, від гарячого душу краще повністю відмовитися. Ще одне протипоказання – цукровий діабет. Особливо важливо відмовитися від гарячої водної процедури, якщо діабет дав ускладнення, пов'язане з судинами. Таким людям бажано не робити температуру води вищою за 35⁰.
Дерматит, псоріаз, висип і запальні процеси на тілі – ще один привід митися теплою водою, а не гарячою. Людям, у яких є проблеми з травною системою також бажано митися у негарячій воді. Якщо є тромбоз, варикоз і ГРВІ, митися слід теплою водою.
Проблема в тому, коли гаряча вода потрапляє на тіло, кров починає активніше надходити до органів, що може погіршити перераховані вище захворювання. Медики рекомендують робити температуру води не більше 30⁰С.
Як виявилося, звичайна банна процедура може погіршити здоров'я, якщо є схильність до певних хвороб. Тому важливо контролювати температуру і не допускати перегріву шкіри і внутрішніх органів.
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