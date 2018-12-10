Розкрито ще один секрет сімейного щастя

З часом пари демонструють більше ніжності і гумору / Conroe Willis Family Medicine

Психологи дійшли висновку, що у тривалих відносинах з часом сварки замінюються на жарти.

Фахівці відстежували емоційну взаємодію 87 пар протягом 13 років. Подружжя, які взяли участь в дослідженні, були у шлюбі 15-35 років.

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Аналіз відеозаписів їх бесід показав, що з часом пари демонструють більше ніжності і гумору і рідше вдаються до критики. Бесіди проводили в лабораторії, а психологи оцінювали, як від зустрічі до зустрічі змінювалася мова тіла, міміка і інтонація пар.

"Наші результати проливають світло на один з великих парадоксів життя, – каже один з авторів дослідження Роберт Левенсон. – Не дивлячись на втрату друзів і близьких, люди похилого віку в стабільних шлюбах щасливі і відчувають низькі показники депресії і занепокоєння".

Більш раннє дослідження психологів Каліфорнійського університету показало, що в порівнянні з чоловіками з віком жінки більш схильні до експресивної поведінки, частіше демонструють владність і рідше – прихильність. Але, в цілому, негативні моменти зменшуються з роками, проведеними разом.

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