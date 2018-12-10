Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Розкрито ще один секрет сімейного щастя

  • 25
З часом пари демонструють більше ніжності і гумору - фото 1
З часом пари демонструють більше ніжності і гумору / Conroe Willis Family Medicine

Психологи дійшли висновку, що у тривалих відносинах з часом сварки замінюються на жарти.

Фахівці відстежували емоційну взаємодію 87 пар протягом 13 років. Подружжя, які взяли участь в дослідженні, були у шлюбі 15-35 років.

І ще: Не сексом єдиним: 5 головних потреб кожного чоловіка

Аналіз відеозаписів їх бесід показав, що з часом пари демонструють більше ніжності і гумору і рідше вдаються до критики. Бесіди проводили в лабораторії, а психологи оцінювали, як від зустрічі до зустрічі змінювалася мова тіла, міміка і інтонація пар.

"Наші результати проливають світло на один з великих парадоксів життя, – каже один з авторів дослідження Роберт Левенсон. – Не дивлячись на втрату друзів і близьких, люди похилого віку в стабільних шлюбах щасливі і відчувають низькі показники депресії і занепокоєння".

Більш раннє дослідження психологів Каліфорнійського університету показало, що в порівнянні з чоловіками з віком жінки більш схильні до експресивної поведінки, частіше демонструють владність і рідше – прихильність. Але, в цілому, негативні моменти зменшуються з роками, проведеними разом.

Читайте також: Ці риси характеру принесуть вам успіх у стосунках

Джерело: sciencedaily
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
  • 06 грудня, 16:21
  • 848
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3577
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 879564
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія