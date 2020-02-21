Яке взуття буде в моді весною 2020 року

Модні тренди 2020 року доволі різноманітні, як в одязі, так і у взутті, тому навіть найбільш вибагливим людям буде з чого вибрати.

Сандалі на платформі. Не поспішайте відмовлятися від такої пари взуття. У 2020 році воно все ще на піку популярності. Важливо не прогадати з деталями і акцентами. Носіть високу платформу з обрізаним денімом або улюбленим сарафаном.

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Еспадрильї на шнурівці. Зручні і легкі босоніжки на шнурках це те, що ми будемо носити у 2020 році. Абсолютний фаворит, класика, яка підходить всім.

Мюлі на підборах. Ще одним лідером модних трендів весна-літо 2020 будуть мюлі на незвичайних підборах, що нагадують геометричні фігури. Мінімалістичні мюлі цього літа будуть вдалим вибором для буднів зі строгим костюмом, а також для вечорів з шовковою спідницею.

Яскраві кросівки. Ще один хіт, який не перестає бути актуальним. Яскраві масивні кросівки, які на перший погляд, не зовсім поєднуються з повсякденним одягом, стійко утримують свої позиції в моді весна-літо 2020-2021.

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