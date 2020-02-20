Дизайнерка створює корсети з кросівок Adidas: це треба бачити

Паоліна Руссо – дизайнерка, ілюстратор і студентка Central Saint Martins. Дівчина ще не закінчила університет, але це не заважає їй впевнено підкорювати модну індустрію. Дивіться, які круті корсети вона робить з кросівок Adidas.

Її колекції представлені на тижні моди у Парижі, а музиканти носять одяг Паоліни на сцені. Серед її шанувальників – Ріта Ора, Томмі Кеш і Джорджа Сміт. Соланж Ноулз, співачка і сестра Бейонсе, знялася в корсеті Руссо для обкладинки Dazed, а Белла Хадід – для Love Magazine.

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Дівчина створює одяг з вінтажних кросівок і спортивних костюмів Adidas. Її естетика нагадує спортивну лінійку Off-White Active, ніби її відшивали з раніше використаних тканин.

У своїй випускній колекції Central Saint Martins Паоліна показала корсети, бра і спідниці, зшиті зі старих шкіряних кросівок і м'ячів. Топи і легінси вона створює з різнобарвної технологічної тканини, додаючи принти і яскравий макіяж.

Її остання робота – колаборація з дизайнером Марко Баковичем, представлена ​​на тижні моди в Лондоні. Разом вони створили мюлі і ботфорти на підборах, зшиті зі старих "суперстарів".

Зараз дівчина навчається на магістратурі і готується підкорювати індустрію – впевнені, її талант зовсім скоро стане в пригоді одному з модних будинків.

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