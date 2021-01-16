Учені назвали вагому причину частіше займатися сексом

Нове дослідження, проведене в Університеті Ковентрі (Велика Британія), довело, що секс, особливо у зрілому віці, позитивно впливає на когнітивні здібності. Стати розумнішими, правда, не вийде, а ось зберегти здоровий глузд і навіть відтермінувати старечу деменцію – запросто.

Про це заявила керівник дослідження доктор Хейлі Райт, провівши експерименти на 73 добровольцях (28 чоловіків і 45 жінок) у віці від 50 до 83 років. З'ясувалося, що 37 учасників займалися сексом щотижня, 26 – щомісяця, 10 – не займалися взагалі.

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Після цього учасникам експерименту запропонували вирішити низку математичних задач. У результаті виявилося, що ті, у кого був секс щотижня, справлялися із завданнями на 2% краще за людей з групи "раз на місяць" і на 4% краще за тих, хто сексом не займався взагалі. Ті ж результати спостерігалися і в лінгвістичних вправах, а також завдання на пам'ять і увагу.



Ті, хто регулярно займалися сексом, краще справлялися з лінгвістичними вправами та завданнями на пам'ять

Учені вважають, що така залежність активності мозкової діяльності від частоти занять сексом пов'язана з секрецією нейрогормонів, таких як допамін або окситоцин, які передають сигнали у мозок.

Тож це дослідження науковців вкотре підтвердило, що заняття сексом – не надзвичайно приємний, а й корисний процес. Тож кохайтеся, бо ви того варті!

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